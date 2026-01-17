LÍDER JUVENIL MORENISTA CELEBRA CAMBIO EN LA RECTORÍA Y LLAMA A TOMAR ESPACIOS EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

El líder morenista de jóvenes, Guillermo Santos, celebró el reciente cambio en la rectoría universitaria y lanzó un llamado a las juventudes para organizarse y “tomar espacios” dentro de la universidad, pese a tratarse de una institución autónoma. Al felicitar a la nueva rectora por su nombramiento, afirmó que este relevo abre una etapa distinta para recomponer la relación con los estudiantes, luego de lo que calificó como un periodo en el que no existió cercanía con las juventudes.

En sus declaraciones, el coordinador de Jóvenes por Morena acusó que anteriormente se registraron actos de represión y restricciones para que los estudiantes participaran en espacios que, dijo, les corresponden por derecho. Cuestionó que las juventudes tuvieran que disputar lugares dentro de la vida universitaria y sostuvo que esas prácticas afectaron el sentido de pertenencia, al tiempo que insistió en que el cambio en la rectoría debe traducirse en una mayor presencia y voz de los jóvenes.

Santos subrayó que la universidad sigue siendo autónoma y que no pertenece a ningún grupo, por lo que llamó a los universitarios a organizarse para recuperar espacios académicos, culturales y deportivos. Entre ellos mencionó el carnaval universitario, cuya pérdida calificó como una traición, además de otros eventos que, afirmó, son clave para la formación integral de los estudiantes y para fortalecer la vida universitaria.