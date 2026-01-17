“EL SEGURO POPULAR SÍ GARANTIZABA ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS”, AFIRMA GASTROENTERÓLOGO TRAS SEÑALAMIENTOS DE ZOÉ ROBLEDO | Publicación de  Polo Domínguez

El pasado martes 13 de enero, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo algunos señalamientos referentes al Seguro Popular y me parece muy lamentable y desafortunado -por decir lo menos-, que se trate de justificar la crisis que actualmente enfrenta el país en materia de salud, manipulando la información y buscando confundir a la gente, al pretender demeritar un programa tan noble como lo fue el Seguro Popular.

Dijo Zoé Robledo que el Seguro Popular “nunca atendió a nadie, que no era una institución de atención médica” y tiene razón, de hecho el nombre correcto, el oficial era “Sistema Nacional de Protección Social en Salud”. Era un esquema de financiamiento que buscaba garantizar la atención médica y de medicamentos, de todas aquellas familias que por no pertenecer a la economía formal, no eran atendidas ni por el IMSS ni por el ISSSTE.

Y es que tan solo aquí en Nayarit, por ejemplo, de 2004 a 2005 que tuve el honor de ocupar la coordinación estatal del Seguro Popular, logramos incorporar a ese programa a 75 mil familias, a las que se les garantizó la cobertura en su atención médica y el surtimiento de sus recetas, con niveles de aceptación de más del 80%.

Pero además, gracias a ese esquema de “financiamiento” del Seguro Popular, se construyó el Hospital General de Santiago Ixcuíntla -que mis paisanos no me dejarán mentir-, al día de hoy se le sigue reconociendo como el “hospital del seguro popular”, además de que se rehabilitaron clínicas y centros de salud en todo el estado, se fortaleció el equipamiento de los mismos, se contrataron médicos y enfermeras y sobre todo, se creó una coordinación estatal de abasto de medicamentos.

Por eso insisto. Me parece muy lamentable que lejos de asumir su responsabilidad por el desastre que han provocado en materia de Salud en todo el país, hoy quieran exculparse acusando a un programa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó deliberadamente, supuestamente para combatir la corrupción, pero sin prever la crisis que con esa decisión provocaría y creó el llamado “Instituto de Salud para el Bienestar” (INSABI), el cual en sus 4 años de efímera existencia, nunca funcionó y por el contrario, enfrentó serias acusaciones por un desfalco millonario, lo que obligó su migración a lo que hoy se conoce como IMSS Bienestar, que desde hace poco más de un año que fue creado, sigue sin poder resolver siquiera un abasto efectivo de medicamentos, ya no se diga una mínima atención de calidad en la salud de los mexicanos.

Por cierto, también el IMSS Bienestar hoy está en vías de “fusionarse” -como ellos le llaman- al llamado régimen ordinario del IMSS, que por el bien de la gente, hacemos votos para que ese esquema sí funcione, porque en los últimos siete años y aunque les duela, desde la desaparición del Seguro Popular no han podido ni siquiera igualar la atención a la salud que antes se le brindaba a las familias afiliadas a ese programa, con todo y las deficiencias que desde el gobierno hoy pudieran señalar.