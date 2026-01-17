DENUNCIA CONTRA HIJOS DE AMLO POR DESCARRILAMIENTO DEL INTEROCEÁNICO “ES UNA VACILADA”: ERICK REYES

La querella denuncia penal contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador por el descarrilamiento del Tren Interocéanico “es una vacilada de los carroñeros de la derecha”, aseguró el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León.

Se me hace una vacilada, la derecha está pendiente de las desgracias que lamentablemente ocurren por accidentes, y la Marina, el Ejército están a punto de dar el resolutivo de la caja negra del accidente, pero ahí andan de carroñeros buscando, añadió.

Ahora, agregó el chilango, todos los hijos de Andrés Manuel y Andrés Manuel siguen siendo los culpables de lo que sucede aquí y en cualquier punto de nuestro país. “A mí se me hace una vacilada”, insistió.