ADVIERTE LAYDA MÁS CAMBIOS Y ROTACIONES EN SU GOBIERNO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, advirtió que durante los próximos meses continuarán los cambios y rotaciones dentro de la administración estatal, al asegurar que se trata de decisiones estratégicas relacionadas con los preparativos para el próximo año. La mandataria pidió que estos movimientos no generen preocupación ni especulaciones, al señalar que forman parte de una reorganización necesaria para fortalecer distintas áreas del gobierno y enfrentar los retos que se avecinan, por lo que anticipó que habrá ajustes en diversas posiciones de la estructura gubernamental.