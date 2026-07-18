CIRCULA EN REDES: PESE A COSTAR 23 MIL MILLONES DE DÓLARES CUANDO EL ANUNCIO FUE POR 8 MIL MILLONES, LA REFINERÍA DOS BOCAS ES DEFICIENTE

Por: Minuto Crítico.

En un videorreporte divulgado en sus redes sociales, el medio denominado Minuto Crítico expone que la refinería Dos Bocas, que costó 23 mil millones de dólares cuando el anuncio fue de 8 mil millones, volvió a operar muy por debajo de su capacidad prometida.

Entre fallas eléctricas, incendios y paros operativos, resume, la obra insignia del sexenio pasado sigue enfrentando problemas que especialistas atribuyen a deficiencias en la planeación y funcionamiento.

En mayo, recordó, funcionó apenas al 42.5 por ciento de su supuesto potencial y procesó 144 mil 400 barriles diarios cuando su capacidad es de 340 mil.

La gran pregunta ya no es cuánto costó esta pieza central de una estrategia energética que prometía transformar el país, sino cuánto tiempo y dinero más necesitará para funcionar como se prometió.

Especialistas atribuyen este revés a la planeación deficiente, estudios incompletos y un proceso de contratación marcada por la opacidad, ante lo cual propone contratar a firmas internacionales especializadas para realizar un diagnóstico integral y determinar si hay fallas estructurales en el diseño de la instalación, subraya Minuto Crítico.