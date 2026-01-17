EL BOLEADO SE TIÑE DE GUINDA: ¿TURISMO O PROPAGANDA ELECTORAL?

En el centro histórico de Campeche, una acción promovida desde la Secretaría de Turismo ha despertado cuestionamientos sobre el uso de la imagen institucional. Su titular, Adda Solís Peniche, entregó uniformes completos a boleros de la zona.

Las prendas y accesorios distribuidos no pasaron desapercibidos. Camisas tipo guayabera, pantalones, sombreros, bolsas y otros artículos portan de forma visible el lema “Campeche Puro Amor”, acompañado de una paleta guinda que coincide con la imagen política del partido en el poder. A esto se suma otro detalle que llamó la atención, las estaciones de trabajo de los boleadores aparentan haber sido recicladas y pintadas recientemente y no nuevas como presumían.

La escena, difundida en imágenes oficiales, muestra a trabajadores del calzado convertidos en portadores permanentes de un mensaje gubernamental. No solo el uniforme comunica; ahora también el espacio donde laboran refuerza una narrativa visual alineada con la marca institucional que el gobierno estatal ha colocado en espectaculares y materiales promocionales.

Aunque la entrega se presenta como un fortalecimiento del servicio turístico y se anunció la capacitación de los boleros, no se informó sobre los contenidos de dicha preparación, los criterios técnicos aplicados ni la justificación para incorporar colores y lemas asociados a la imagen política vigente.

La legislación electoral de Campeche establece restricciones sobre el uso de recursos públicos para incidir en la equidad de la competencia política y sobre la promoción personalizada mediante apoyos institucionales. En este caso, la defensa oficial apunta a identidad turística, aunque el mensaje y los símbolos remiten a una consigna ampliamente reconocida del actual gobierno.

La acción abre el debate sobre la delgada línea entre promoción turística y propaganda anticipada. Uniformes, sillas y estaciones de trabajo convertidas en soportes visuales colocan a los boleros dentro de una estrategia que trasciende el servicio y se instala en el espacio público, en un contexto que mira hacia el proceso electoral de 2027.