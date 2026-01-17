La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) utilizó la palabra “ilegítima” para designar a la rectora Fanny Guillermo Maldonado…

La Real Academia de la Lengua define al término espurio (a), como algo “falso o ilegítimo” y sin duda que se ajusta estrictamente al modo como la notaria Fanny Guillermo Maldonado pudo apropiarse del cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Campeche.

La propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) utilizó uno de sus sinónimos para referirse a la nueva funcionaria.

Su secretario general ejecutivo, Luis González Plascencia, aseguró que la llegada de Guillermo Maldonado a la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche, “es ilegítima y producto de un virtual golpe de Estado”. También rechazó la injerencia y el uso del sistema penal para defenestrar al exrector Abud.

Duras palabras sin duda alguna. Pero lamentablemete, junto con el doctor González Plascencia, en eso coincide casi el 100 por ciento de los campechanos. El punto de vista común la consideraba una persona respetable, honesta y vertical…hasta que se prestó al complot para que la gobernadora saciara su ambición de quedarse con la UACAM.

Pero independientemente del adjetivo que más le convenga ala flamante nueva rectora –espuría, ilegítima, falsa,etcétera—lo que es cierto es que el operativo para la defenestración de Abud partió de Palacio de Gobierno, al grado que en menos de tres horas, pudieron convocar a los consejeros, presionarlos y obligarlos a firmar la destitución del funcionario y la imposición de la sucesora.

De acuerdo con testimonios que circularon ayer, el primer mensaje a los consejeros universitarios llegó a sus correos electrónicos a las 9:31 PM (21:31 horas) del lunes 12: era la presunta solicitud de “directores, consejeros académicos y administrativos” al Presidente del Consejo Universitario para la “celebración inmediata” de una sesión extraordinaria.

La última notificación fue a la 11:42 PM (23:42 horas), donde se reitera la citación a la sesión extraordinaria para las 11:45 PM en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Es decir, con solo tres minutos de anticipación.

Algunos consejeros no pudieron asistir y a otros se les impidió el acceso al Centro de Convenciones, porque ya se sabía que estaban en contra de toda la marrullería que se armó para dar el golpe de Estado universitario. Los que aceptaron, tuvieron que negociar prebendas que corresponderá pagar a Guillermo Maldonado.

Lo cierto es que fue un proceso sucio, turbio e incluso burdo.

La rectora Fanny Guillermo llega manchada al cargo, y eso no se quita con nada, a menos que renuncie y que se someta a un proceso interno en donde también se permita la participación de Abud.

Sólo así, la Universidad quedaría en buenas manos.