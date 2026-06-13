EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 13 DE JUNIO DE 2026

INNECESARIO DERROCHE DE 50 MDP POR MUNDIAL.

Hace unas semanas lloraba Layda Sansores que no tenía dinero ni para pagar la luz, pero para pagar los juegos del mundial no tuvo empacho en desembolsar alrededor de 50 millones de pesos. Una medida populista para tratar de sumarse algunas simpatías tras casi 5 años de nefasto y rapaz gobierno. El peor que ha tenido Campeche en su historia.

Salvo el juego inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica, en que se obligó a los trabajadores de las diversas dependencias a asistir, en todos los demás ha lucido vacía la Concha Acústica. Fue un derroche estúpido e innecesario del dinero de los campechanos, después del cual esperamos deje de llorar miserias, de recortarle el presupuesto a los ayuntamientos y se ponga a trabajar.

Los campechanos no tenemos por qué seguir padeciendo las consecuencias de sus ilógicas y desequilibradas decisiones. El Centro Histórico cada día luce peor, mantiene el malecón capitalino en el abandono y los municipios aquejan, cada vez más, problemas de rezago y pobreza. ¿Quién asesora a Layda Sansores? Pareciera que no fue a la escuela, que nunca recorrió la entidad, y peor aún, que no se preparó para gobernar Campeche. Sus pésimos resultados hablan por ella.

LAYDA PRESUME SU DEPLORABLE CURRICULUM.

Publica la gobernadora en sus redes sociales “cosas que no sabían de ella”. En varias imágenes más retocadas que su foto de perfil de Facebook, dice: “Soy Layda Sansores pero también fui: maestra de primaria, alcaldesa de Alvaro Obregón, Senadora y Diputada Federal por Campeche, la única política mexicana galardonada con un Emmy. Hoy soy la primera mujer gobernadora y amo servirle a mi pueblo, trabajando para transformar sus vidas, generando bienestar, de la mano del pueblo siempre y haciendo historia con la primera mujer presidenta de México.”

La serie de fotografías que ilustran el tránsito por la vida de Layda Sansores levantó muchas críticas. ¿Dónde ejerció el magisterio? ¿Por qué como Senadora y Diputada Federal nunca hizo nada por Campeche? Los habitantes de la Álvaro Obregón sólo la recuerdan por corrupta, mentirosa, abusadora y por crecer la criminalidad. Como gobernadora ha hecho el peor papel, con un desempeño reprobatorio, anulando la división de poderes, polarizando a la sociedad, multiplicando la inseguridad y ocasionando retraso en todos los sectores productivos.

En redes también la hicieron picadillo con comentarios como el de Víctor Améndola que dice: “una vida de cinismo. Critica las privatizaciones pero usted y su pareja Romeo Ruiz votaron TODAS las privatizaciones de Carlos Salinas entre 1988 y 1994. Critica al PRI y al pasado pero la enorme fortuna de su familia no se explica sin el enorme saqueo que hicieron en su etapa de priístas.” Tan cierto como su aseveración de que está haciendo historia con Sheinbaum: a ambas las investigan por sus nexos con el narcotráfico. Oraleeee.