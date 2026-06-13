CIRCULAEN REDES: PIDE “EL CHAPO” INTERVENCIÓN DE SHEINBAUM PARA QUE LO EXTRADITEN A MÉXICO: LORET DE MOLA

“YA SE ENTERÓ QUE PROTEGE A NARCOS Y LA QUIERE COMO ABOGADA”: MELISSA

En un reporte a través del medio Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el Joaquín “El Chapo” Guzmán envió nueva carta pidiendo a las autoridades de Estados Unidos que lo pongan en contacto con la presidenta Claudia Sheinbaum para que lo ayude a salir de la cárcel, para cumplir su condena bajo las leyes mexicanas.

En su misiva, precisa Loret de Mola, El Chapo pone el nombre de la presidenta de México, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, y da su dirección de Palacio Nacional.

Van 15 cartas del c4po a la Corte Federal de Nueva York.

Sobre el tema, la creadora de contenido Melissa escribió en sus redes sociales: “El Chapo ya se enteró que Claudia Sheinbaum protege narcos. Quiere que ella sea su abogada. Pidió que lo regresen a México para que lo liberen y lo afilien a Morena. Chance hasta gobernador de Sinaloa lo harán”.