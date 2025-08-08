viernes, agosto 8, 2025
Nacionales

PLEITO EN MORENA, NOROÑA REVIENTA CONTRA LUISA MARÍA ALCALDE POR LLAMADO A LA AUSTERIDAD

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, luego de que ésta hiciera un llamado a la austeridad dentro del partido.

Durante declaraciones públicas, Noroña rechazó la postura de Alcalde, asegurando que las personas tienen derecho a gastar de acuerdo con lo que reciben: “No, no, no, no… Lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto”, expresó.

Las palabras del legislador reflejan diferencias en la visión sobre el manejo de recursos y el estilo de vida que deben adoptar sus integrantes.

Fuente: Político MX

