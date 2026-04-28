¡EN LA MIRA! LA ASF LE DETECTA A PABLO GUTIÉRREZ MÁS DE $53 MDP FEDERALES SIN ACLARAR

CIRCULA EN REDES: En la revisión integral a recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales, a Municipios 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas anomalías al Gobierno del alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus por más de 53 millones de pesos.

El Informe Individual de la Cuenta Pública 2024, identificado como la Auditoría 559, documenta 4 pliegos de observaciones que apuntan a contratos sin evidencia de entrega, obras sin bitácoras, pagos sin facturas y adjudicaciones opacas.

Entre los hallazgos destacan: Fortamun 2024: 13.3 millones sin actas de entrega ni inventarios; PFM 2024: 1.5 millones en servicios legales y contables sin comprobantes; PFM 2024 (obra pública): 15.3 millones sin bitácoras ni finiquitos, y Faismun 2024: 23 millones con reportes fotográficos insuficientes.

Además, la ASF también promovió sanciones administrativas contra funcionarios municipales por contrataciones irregulares y vínculos indebidos entre empresas concursantes, lo que podría derivar en responsabilidades penales si las observaciones no son solventadas.

El informe advierte que las anomalías siguen en tránsito de notificación.

Con información de La Barra.