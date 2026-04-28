USUARIO REPORTA PRESUNTO COBRO DUPLICADO AL PAGAR GASOLINA CON TARJETA

Champotón.- Un usuario denunció un presunto cobro duplicado al momento de cargar combustible y pagar con tarjeta en una gasolinera ubicada sobre la avenida Colosio, en Champotón.

El afectado comentó que, al cargar combustible, la despachadora le solicitó pasar su tarjeta en dos ocasiones bajo el argumento de que la primera operación no había sido procesada. Posteriormente acudió al banco, donde le confirmaron que ambas transacciones fueron cobradas por un monto de 200 pesos cada una.

Al regresar a la estación para mostrar las evidencias, la despachadora negó la situación, argumentando que el dinero se encontraba “en la nube” y que no se reflejaba en su sistema.

La persona afectada también cuestionó la falta de apoyo por parte del encargado de la gasolinera “Amigas Despachadoras”, al sugerir una posible complicidad. “En vez de solucionar, se escondió”, agregó.

El usuario informó que acudirá ante la Profeco para solicitar apoyo y llamó a la ciudadanía a tener precaución al momento de cargar combustible y pagar con tarjeta.