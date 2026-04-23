ALERTA POR MENSAJE CON AMENAZA DE TIROTEO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 26

Cuidad del Carmen.- Autoridades educativas y de seguridad activaron medidas preventivas tras el hallazgo de un mensaje con amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica No. 26, ubicada en la colonia San Nicolás.

El aviso fue encontrado en el baño de hombres y alertó a directivos, quienes dieron parte a las instancias correspondientes.

El mensaje fue retirado y turnado a la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, que ya coordina acciones con corporaciones policiacas.

Mientras se realizan las investigaciones para determinar la veracidad del hecho, será reforzada la vigilancia en el plantel. Padres de familia expresaron su preocupación, incluso algunos analizan no enviar ese día a sus hijos a clases, como medida preventiva.