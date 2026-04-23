URGE REFORZAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE CAMPECHE, ADVIERTEN

Tras el lamentable suceso ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde hubo un t¡rot£o, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sección Campeche, exhortó a implementar de inmediato medidas de seguridad en todos los recintos del INAH.

Su secretario general Carlos Arturo Hernández Carrillo, expresó solidaridad con los trabajadores del sitio y condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida, y consideró necesario garantizar la integridad del patrimonio, trabajadores y visitantes, por lo cual solicitaron una reunión con la directora del Centro INAH Campeche, para abordar el tema, que ha sido parte de mesas nacionales de seguridad en el pasado.

No hay que minimizar nada, por eso siempre hemos manifestado en mesas locales y centrales la importancia y trascendencia de que nuestros museos y zonas arqueológicas tengan condiciones adecuadas en infraestructura, servicios y ahora la seguridad vuelve a tomar importancia porque en el pasado se han tenido mesas nacionales de seguridad, y no debemos echarlo en saco roto.

Respecto a las zonas arqueológicas de Campeche —Calakmul y Edzná—, Hernández Carrillo reconoció que en su gestión no se ha tratado este asunto con las autoridades, pero advirtió que ningún sitio debe estar exento de riesgos, por lo que llamó a actuar con seriedad y responsabilidad.