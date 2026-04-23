ENTREGA BIBY RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS CON 25, 28, 30 Y 35 AÑOS DE SERVICIO

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, entregó reconocimientos a empleados que ajustaron 25, 28, 30 y 35 años dedicados al servicio público municipal, y reconoció que el trabajo que desempeñan no sólo fortalece a la administración pública, sino que es el más demandante, pues implica mucho esfuerzo y sacrificios.

En el marco del Día del Empleado que se ajusta este sábado 25 de abril, la autoridad municipal rindió un homenaje a trayectorias que reflejan compromiso, vocación y lealtad institucional. La acompañaron el secretario de la Comuna, Vicente Exiquio Cruz Ramírez; la directora de Administración, Samantha Cambranis Aguilar, y el subdirector de Recursos Humanos, Roberto Isaac Alonso Garay.

Tras entregar los reconocimientos Biby Rabelo pidió apapachar a los galardonados, pues han dedicado toda una vida al servicio público, que es muy demandante, “por eso pido un fuerte aplauso para todos ustedes por este largo recorrido, por este camino, y a sus familias también por el apoyo que les han brindado”.

A los trabajadores que han llegado al final de su vida laboral les deseó mucho éxito y reconoció que su trabajo hace brillar a la Administración, por lo cual son un ejemplo para quienes empiezan en el servicio público.

Finalmente, Biby Rabelo se tomó la foto oficial con los empleados que recibieron reconocimiento por años de servicio, así como con los Empleados Distinguidos 2026.