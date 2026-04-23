EN REDES: “PLAN MAR”, EL NUEVO SHOW DE “SESO LOCO”

En el escenario político reaparece Gerardo Sánchez Sansores, conocido como “Seso Loco”, promoviendo iniciativas que parecen fuera de lugar incluso para el círculo cercano de su tía, la gobernadora Layda Sansores San Román.

La pregunta no es menor: ¿qué papel juega como promotor de proyectos que, en los hechos, evidencian que su tía Layda no ha atendido al sector pesquero?

Ahora, bajo el nombre de “Plan Mar Campeche”, presenta una estrategia que, en el papel, busca proteger a las familias pesqueras, recuperar el equilibrio del ecosistema marino y devolver rentabilidad a la pesca en el estado.

El discurso insiste en que no se puede exigir sacrificios a quienes llevan años enfrentando condiciones adversas, y advierte que cualquier proyecto que ignore la realidad social del sector está condenado al fracaso.

Las declaraciones de Gerardo Sánchez Sansores no solo reflejan la crisis del sector pesquero, sino que también dejan al descubierto la falta de resultados en la administración encabezada por su tía, la gobernadora Layda Sansores San Román.

Su publicación se interpreta como un reconocimiento implícito de que las políticas públicas dirigidas por su tía Layda no han logrado atender una de las demandas históricas de las comunidades costeras. Mientras se habla de transformación, los pescadores continúan enfrentando carencias, incertidumbre económica y falta de apoyo efectivo.

A todo esto… ¿para quién construye propuestas? ¿Para sí mismo, para “fortalecer” a su tía o para perfiles como Liz o Pablo?