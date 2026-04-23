INTENSA MOVILIZACIÓN DE MARCELOS… ¡PARA ALCANZAR Y PEDIRLE DOCUMENTACIÓN A UN MOTOCICLISTA!

San Francisco de Campeche, Campeche.- Ante la mirada expectante y por momentos de alerta de peatones y automovilistas, más de 6 patrullas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se movilizaron en el Circuito Baluartes para alcanzar, marcarle el alto a un motociclista y solicitarle su documentación, de la cual carecía y le fue retenido el vehículo.

Dos unidades policiacas permanecieron junto al conductor de la moto, a la altura de la Puerta de Tierra; otras fueron aparcadas por Elecktra y unas más a la altura del Parque de la Alameda.