4 DE CADA MIL PERSONAS PARTICIPARON EN CONSULTA DE OBRAS, QUE QUEDÓ CORTA AL CONTEMPLAR SÓLO EL 2.5% DEL PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS

-Y EL GOBIERNO ESTATAL DEBE PARTICIPAR PORQUE TIENE MAYOR CAPACIDAD Y MÁS DESACIERTOS E IMPROVISACIONES: SALIM

Al aclarar que no desacreditó la consulta ciudadana sobre obras, el diputado priísta Jorge Salim Abraham Quijano afirmó que sólo señaló que de los más de 500 mil habitantes del Padrón Electoral, sólo participaron como 2 mil 430 personas (4 de cada mil personas), y subrayó: “Nos estamos quedando cortos porque sólo contempla el 2.5 por ciento del presupuesto de los Municipios, dejando fuera al Gobierno del Estado, que tiene mayor capacidad, más desaciertos y mayores improvisaciones en obras”.

Recalcó que en este Gobierno las prioridades de gasto no van acorde con las necesidades de la ciudadanía, pues se va mucho dinero a gasto corriente, e incluso propuso preguntarle al vocero estatal (Walther Patrón) por qué no se hizo promoción de la consulta ciudadana.

No hay dinero público pequeño, por eso cuando escuchamos que el Gobierno del Estado no tiene liquidez ni para pagar la luz pero decide gastar en otras obras sin relevancia ni impacto social, es preocupante que como Congreso no tomemos medidas en el asunto, porque no basta con abrir una consulta ciudadana para definir sobre las obras, donde por cierto la participación fue baja, pues lo hicieron 4 de cada mil personas.

Propuso mesa interinstitucional para construir recomendaciones al próximo presupuesto del Estado.