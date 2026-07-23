EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DE ESPIONAJES TELEFÓNICOS.

Es irónico que quien 30 años atrás denunciaba que el gobierno de Campeche espiaba ilegalmente los teléfonos de periodistas, políticos y dirigentes empresariales, es quien hoy espía los teléfonos de los campechanos. Desde hace 5 años, en su show del Jaguar, Layda Sansores exhibe audios manipulados obtenidos de manera ilícita en su centro de espionaje para desprestigiar a críticos y adversarios políticos.

Hace más de un año, El Sol de Chilpancingo publicó en un reportaje que el hackeo al celular de la presidenta Sheinbaum era producto del espionaje interno, que para ello se utilizaba el software Pegasus y que “las sospechas recaen sobre Layda Sansores, acusada en 2022 de utilizar Pegasus para espiar a políticos”, pues un experto en ciberseguridad entrevistado por ellos les aseguró “haber sido testigo de la instalación de Pegasus durante la administración de Sansores”.

Es innegable es que los audios manipulados de las conversaciones privadas que Layda Sansores exhibió en su Jaguar los obtuvo de manera ilícita y no ha recibido sanción alguna por ese delito. Su impune espionaje telefónico está documentado en sus propios programas, y nos comentan que lo opera Marcela Muñoz Martínez desde el moderno C5 que le construyeron para cuidar a conveniencia la seguridad de los campechanos.

TREN LIGERO: MULTIMILLONARIO FRACASO.

Su costo superó los 5 mil millones de pesos, desquició el tráfico en el malecón, inundó colonias como La Ermita y es común verlo transitar vacío, solo con el personal que lo cuida a bordo, pero Layda Sansores tiene una visión falsa del tren: “Hace un año dimos un paseo histórico para transformar la movilidad en Campeche”. Lo único histórico que tiene su gobierno es el saqueo impune del presupuesto estatal, que no se ve invertido en ningún lado.

Y continúa en su ficticio festejo: “El Tren Ligero se ha consolidado como un sistema moderno, seguro y eficiente que conecta a las familias, fortalece al turismo e impulsa el desarrollo de nuestro estado”. Mentira tras mentira de la mentirosa gobernanta: ni transformó la movilidad, ni conecta familias, ni fortaleció el turismo, ni impulsó ningún desarrollo, pues cada vez estamos peor.

Por último, la mentirosa Sansores afirma: “Seguimos construyendo un Campeche con infraestructura que mejora la calidad de vida de los campechanos”. ¿A qué infraestructura se refiere que no ha construido ninguna? ¿Cómo mejoró nuestra calidad de vida si la economía no crece, no hay empleos formales, ni hospitales dignos y el presupuesto se lo ha robado descaradamente?