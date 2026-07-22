¡CANIBALISMO INSTITUCIONAL! SECRETARIA PARTICULAR ESTATAL ESPERANZA PÉREZ ORDENA ATACAR A JEZRAEL: ISRAEL GARCÍA

CIRCULA EN REDES: San Francisco de Campeche.- A través de un video divulgado en sus redes sociales, el periodista y creador digital Israel García manifestó que en el cuarto piso del Palacio de Gobierno hay canibalismo institucional que supera la ficción, ya que la titular de la Secretaría Particular de Gobierno del Estado, Esperanza Pérez Vázquez, ordenó atacar al secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla, para que ceda a presiones.

Israel García señaló: “El canibalismo institucional en el cuarto piso supera la ficción, porque la Secretaría Particular de Gobierno del Estado ha enviado y dado instrucciones para golpear mediáticamente a la Secretaría de Finanzas, para que su secretario Jezrael (Larracilla) ceda a las presiones de la titular Esperanza Pérez Vázquez”.

Explicó que la arremetida contra el secretario de Finanzas es a través de páginas y noticias falsas, pero, afirmó, cobardemente ataca a una institución y esto se traduce en canibalismo institucional.

Al video agregó el siguiente texto: “Campeche secuestrado por los nuevos ricos que quieren perpetuarse”.