ADMITE COMISIONADO NACIONAL DE PESCA QUE ES COMÚN LA CAPTURA ILEGAL, Y AUNQUE ASEGURA QUE HAY DECOMISOS NO TIENE CIFRAS DE OPERATIVOS

-ASEGURA QUE YA TIENE IDENTIFICADO A UN GRUPO QUE DEPREDA ESPECIES

En su visita a Campeche, Rigoberto Salgado Vázquez, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca destacó que no se tienen cifras de operativos contra la pesca ilegal, “que es una constante”, ni sus resultados, sólo afirmó que se han hecho decomisos y detenciones en toda la Península, en coordinación con la Secretaría de Marina.

También señaló que es muy común ver ejercicios de auténtica depredación, lo que complica el ciclo de vida de las especies, y aseguró que ya tiene a un grupo identificado que depreda.

Al insistirle sobre cifras de operativos contra la pesca ilegal, sin grabación de por medio admitió que no tiene.