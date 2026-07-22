POLICÍA DORMIDA

El recuento de las acciones que ha implementado la comandanta guanajuatense tiene como conclusión que han resultado un completo y rotundo fracaso…

–“No cabe duda que nada le sale bien a la Comandanta Guanajuatense, y por más que sigue haciendo circo, maroma y teatro para que la gente le tenga un poco de cariño y se recupere el respeto que durante un tiempo se le tuvo a la corporación, los resultados son inversos a los que ella espera” aseguró categórico el bolero don Memín.

–“Recuerde usted ese refrán que dice que ‘árbol que crece torcido, jamás su rama endereza’, y la señora jefa policiaca desde que hizo su presentación en nuestra tierra le cayó mal a mucha gente, empezando por sus propios subalternos, a quienes calificó como gordos, obesos, sucios e incompetentes. Llegó a decir que para su corporación ella quería jóvenes, esbeltos, fuertes y presentables, y como no los encontraba aquí, los tuvo que traer de otras entidades”.

–“Espero que no me acuse de violencia de género si le digo que su desempeño ha sido incompetente, nefasto y hasta ridículo, advirtió don Julián, como cuando quiso poner a todos los ciudadanos a pedalear bicicleta como una manera de acercar a la gente con los policías, de manera prepotente y ostentosa cerraban el malecón a la circulación para ella solita, y literal, no se paraban ni las moscas y ocasionalmente solo acudían obligadamente burócratas estatales”.

–“Bueno, añadió el poeta Casimiro, su programa ‘Mujer Valiente’ también fracasó cuando decidió despedir a las policías que protestaron por el operativo fallido en Kobén; lo del “sendero seguro” fue un pretexto para pavimentar calles, poner alumbrado público y colocar cámaras de vigilancia en los terrenos que son propiedad de su familia en las zonas de Malagón, Mirador y Elvia María Pérez. O sea, puso a los policías a vigilar que no invadan las propiedades de la familia gobernante. ¡Qué desfachatez y descaro!” exclamó.

–“La semana pasada anunció su ‘liberación del jaguar’ para que quienes tuvieran sus coches o motos en los corralones los recuperaran, pero todo fue jarabe de pico, ya que muchas personas se han encontrado con que para sacar sus unidades tienen que pagar multa, arrastre y corralón, o sea, lo mismo que antes, lo que conforma que esa señora es una mentirosa” acusó el rechoncho aseador de calzado.

–“¿Y lo del tianguis de autos usados? Preguntó doña Chela. Fue un contundente fracaso, porque no se pararon ni las moscas. Es cierto que los que se dedican a la venta de coches o motos estuvieron ahí para ofrecer sus productos, pero les salió más caro movilizar sus unidades y equipos que los ingresos por ventas ya que la poca gente que acudió solo se dedicó a mirar”.

–“Lo dicho entonces, concluyó el viejo Julián. Ya se ha comprobado hasta el cansancio que todo lo que toca la Comandanta lo vuelve caca, así que esperemos que no se les ocurra ni postularla como candidata a lo que sea, y mucho menos ratificarla en el cargo, ya que condenarían a nuestro Estado a seguir dando cifras negativas en materia de seguridad, ya que hasta la gasolina desaparecieron y ahora por falta de combustibles ya no hay patrullajes nocturnos y tenemos a una policía más dormida que nunca, lo que nos pone en manos de la delincuencia” lamentó.