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NO VE A SU HIJA DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS Y LA BUSCA EN ESCÁRCEGA; PIDE AYUDA A LA CIUDADANÍA PARA ENCONTRARLA

Escárcega.- Mochila escolar al hombro y con dos palos de madera que le sirven de bastones, don Carmen Narváez Díaz pide el apoyo de la ciudadanía para localizar a su hija Rocío Narváez López, a quien, asegura, no ve desde hace más de 10 años.

La última información que tiene de su hija, reveló, es que vivía en la colonia 10 de Mayo del Municipio de Escárcega, por lo cual decidió viajar con la esperanza de encontrarla o de que alguien le ayude a contactarla.

Carmen Narváez informó que se encuentra en la puerta del Palacio Municipal, donde espera que algún conocido de su hija Rocío Narváez o familiares pueda avisarles de su presencia.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a compartir esta información y, de conocer el paradero de su hija, comunicarle que su padre la busca.

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