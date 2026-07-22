SERÁN CONSTRUIDOS MUCHOS PARADEROS DEL KO’OX PERO EL DINERO LO MANEJARÁ SEDUMOP: ZUBIETA

-TRABAJOS INICIARÍAN EN 2 MESES

San Francisco de Campeche.- La Agencia Reguladora de Transporte del Estado (Artec) pondrá en marcha un proyecto integral para construir muchos paraderos del Ko’ox en zonas de alta afluencia, con el fin de mejorar la infraestructura del transporte público, anunció su director Eduardo Zubieta Marco.

Confirmó que la propuesta fue aprobada y que los trabajos, coordinados con la Secretaría de Obras Públicas, estarán sujetos a licitación pública obligatoria, por lo cual estima que iniciarán en 2 meses, y de los montos a erogar dijo que son gestionados directamente por la citada dependencia.

Como parte de la estrategia, Zubieta Marco sostendrá una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para presentar las especificaciones técnicas y promover un esquema de “padrinazgo”, mediante el cual empresas locales participen en la instalación y mantenimiento de paraderos.