PESE A URGENCIA RIBEREÑA LAYDA ANUNCIARÁ EN SU INFORME AUMENTO AL APOYO POR VEDA: SARMIENTO… ¡Y NO ACLARÓ EL DESTINO DEL COMBUSTIBLE!

San Francisco de Campeche.- Al afirmar que a los ribereños los escucha con respeto, atención y mucha sensibilidad política, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, pidió paciencia, pues, aseguró, el tema del aumento al apoyo por veda ya es un hecho, aunque la gobernadora Layda Sansores lo anunciará en su V Informe, y en lo del combustible se sentarán a trabajar con los hombres del mar para elaborar el proyecto.

De esta manera, mientras los pescadores exigieron pronta respuesta, Sarmiento Maldonado explicó que en el aumento del apoyo por Veda, que actualmente es de 4 mil pesos, la gobernadora dijo en Champotón que va a ser más pero lo anunciará en su V Informe. “Habrá aumento de acuerdo con nuestros presupuestos, por lo cual los ribereños deben estar tranquilos, pues ya está definido”, expresó, sin revelar monto ni a partir de cuándo.

En lo relativo al combustible, dijo: “Nos tenemos que sentar a trabajar porque la solicitud debe venir de los compañeros ribereños, aunque no se trata de un gran proyecto que tengan que realizar académicos de ciertos niveles ni nada, además están la Universidad e instituciones que pueden apoyar en el anteproyecto y proyecto”.