TIENE AMPI “LISTA NEGRA” PARA EVITAR A INQUILINOS CON ANTECEDENTES PENALES Y PROTEGER PROPIEDADES

-HAY CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FGECAM PARA CONSULTAR SU BASE DE DATOS: CLAUDIA REYES

San Francisco de Campeche.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Campeche, Claudia Reyes Aldama, reveló que hay una lista negra que comparte entre sus integrantes para saber qué personas no son buenos inquilinos, gracias a las investigaciones de sus agentes y al convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para verificar antecedentes de quienes buscan rentar una propiedad.

Nuestros agentes están regulados para hacer una inspección profesional, y aparte de la documentación checamos en la base de datos de la Fiscalía para saber si quien quiere rentar tiene algún antecedente, pues existe la Ley de Extinción de Dominio y si en alguna propiedad se lleva a cabo algún delito estipulado dentro de esta normativa, el propietario puede quedarse sin ese bien.

Recomendó a los operadores de arrendamientos tener un contrato unitarial, que hagan una facturación, que se haga la investigación del inquilino y entrar dentro de los requisitos, para que en el caso de que en su propiedad se llegue a hacer algún acto ilícito, tengan un respaldo para defenderse.