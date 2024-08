CAMPECHE APARECE EN VIDEO PROMOCIONAL DE PRIME VIDEO

La publicidad corresponde a la película “El señor de los anillos: anillos de poder”, y en las imágenes se muestra, con realidad aumentada, la invasión de orcos en nuestro Centro Histórico.

La nueva temporada de “Anillos de poder” será estrenada este 29 de agosto.

Para ver el promocional se puede ingresar a la página oficial de Prime Video y en The lord of the rings on prime, donde también hay videos similares, pero en Los Ángeles, New York, Bantayan Island, Philippines y Londres, entre otros.