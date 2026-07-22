miércoles, julio 22, 2026
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COORDINADOR DE LAYDA ADMITE QUE LA GOBERNADORA NO HA RECIBIDO A PESCADORES

-Promete concretar reunión con ella

-Buscaremos soluciones creativas pero no será al 100% de lo que piden, adelanta, y admite que el sector de altura no tiene más necesidad que ellos

San Francisco de Campeche.- Rafael Castilla Azar, coordinador general de la Oficina de la Gobernadora, se acercó a los pescadores inconformes para asegurarles que serán atendidos, por lo cual les pidió organizar una comitiva de 10 ó 12 personas para tratar los temas de veda y combustible ante Layda Sansores.

Adelantó: “Buscaremos soluciones creativas, pero eso no quiere decir que será al 100 por ciento de lo que piden, para lo cual primero tiene que haber diálogo con la gobernadora”.

Castilla Azar negó que haya malversación de combustible, ante lo cual le plantearon: “Si no hubiera para el sector productivo, por qué le dan diésel a los camaroneros y a los ribereños no, por qué Edward (Ceballos Alejandre, director general del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche-Inpesca) benefició a su grupo familiar y a nosotros no”.

No creo que el sector de altura tenga más necesidad que nosotros los ribereños con lo que está viviendo, expresó un pescador, tras lo cual Castilla Azar asintió con la cabeza y dijo: “Tienes razón”.

Luego, Abraham Martínez confirmó que el funcionario prometió que Layda Sansores escuchará a una comitiva integrada por un representante de cada comunidad, para que le hagan saber los temas del apoyo de Baja Captura y el combustible, de lo que buscarán mecanismos para que llegue a los ribereños.

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