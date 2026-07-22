miércoles, julio 22, 2026
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RESTOS ÓSEOS HALLADOS EN LA AUTOPISTA VERACRUZ-PUEBLA YA TIENEN MUCHO TIEMPO: NAHLE

En conferencia de prensa, tras asegurar que trabaja todos los días, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que la Fiscalía estatal ya investiga el hallazgo de 5 bolsas con restos humanos en la autopista Veracruz-Puebla, a la altura del kilómetro 265 de la 150-D, en la zona de Maltrata, y adelantó que son osamentas “que ya tienen ‘larga data’ (desde hace mucho tiempo)”.

La mandataria expresó que se trata de un caso extraño, porque, insistió, son restos óseos de largo tiempo.

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