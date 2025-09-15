HERNÁN BERMÚDEZ RECHAZÓ LA EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA Y SE QUEDA POR AHORA EN PARAGUAY

TRÁMITE ORDINARIO SERÁ MÁS BUROCRÁTICO

De acuerdo con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó someterse a una extradición simplificada, por lo cual permanecerá detenido en ese país en tanto se realiza el proceso de entrega a las autoridades mexicanas.



En información proporcionada el día de ayer, Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, tuvo audiencia telemática el sábado 13 de septiembre con el juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, tras ser detenido en Paraguay en una operación coordinada con México, reveló a EFE un funcionario de la Senad.



La fuente precisó: “Ordenó el juez que guarde prisión preventiva en la Senad durante este proceso de extradición y él, entonces, seguirá en la Senad por una cuestión de seguridad”.



El funcionario precisó que en la audiencia el juez comunicó a Bermúdez Requena que tiene la opción de acceder a la “extradición abreviada”, un proceso que es “mucho más sencillo” y se resuelve en “cuestión de días”, sin embargo, el detenido no aceptó y ahora inicia el proceso de extradición ordinario, que sí es un proceso un poco más extenso en el cual México tiene que presentar todas las documentaciones. “Tiene más burocracia”, explicó la fuente.



Como se recordará, Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco, cuando el ahora senador Adán Augusto López Hernández gobernaba ese Estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).



El Abuelo fue capturado la madrugada del 13 de septiembre en una vivienda lujosa ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), según informó la Senad en un comunicado.



La Fiscalía paraguaya indicó que las autoridades mexicanas solicitaron por la vía diplomática la “detención preventiva con fines de extradición” de Bermúdez Requena, conforme a un tratado vigente entre ambos países.

Hernán Bermúdez enfrenta cargos en México por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. También es acusado de ser uno de los presuntos líderes de “La Barredora”, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.



Vía: El Financiero.