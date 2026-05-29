MINUTA NO TIENE PRINCIPIO NI FIN POR CULPA DE URUETA MOHA: MIGUEL RAMÓN; ALZA SALARIAL Y QUINQUENIOS LA “ATORAN”

Ciudad del Carmen.- El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento del Carmen, Miguel Ramón Córdoba, aseguró que hasta el momento no existe ningún acuerdo concreto para la firma de la minuta laboral con el Ayuntamiento, y responsabilizó al dirigente del Sindicato de los Tres Poderes, José Urueta Moha, de retrasar las negociaciones por presuntos intereses personales.

Contrario a lo que se ha declarado públicamente, apuntó que no hay incremento salarial aprobado ni beneficios para los trabajadores, ya que la minuta “ni tiene principio ni tiene fin”. Explicó que el principal conflicto entre el Ayuntamiento y el Sindicato de los Tres Poderes gira en torno a las propuestas de aumento salarial del 3 por ciento y ajustes a los quinquenios, pues no han quedado establecidos oficialmente en ningún documento, mientras la Comuna solicita mantener los mismos términos del año pasado.

Miguel Ramón Córdoba acusó a Urueta Moha de manejar información falsa al asegurar que ya existían acuerdos históricos a favor de la base trabajadora. Incluso cuestionó las declaraciones en las que se afirmó que “ahora sí se pagará” a los trabajadores por el respaldo brindado al Ayuntamiento, lo que, sostuvo, deja entrever que en años anteriores las negociaciones no se realizaron verdaderamente en beneficio de los empleados.

También denunció que el Ayuntamiento estaría utilizando como presión el tema de las cuotas sindicales, aunque sostuvo que legalmente el patrón está obligado a efectuar dichas retenciones y entregarlas a los sindicatos. Además, advirtió que, de surgir un conflicto, los integrantes del Sindicato de los Tres Poderes serían los más afectados por el volumen de cuotas que administra esa organización.

Finalmente, hizo un llamado a la base trabajadora a “abrir los ojos” y exigir a sus dirigentes que las negociaciones se enfoquen realmente en beneficios laborales y no en intereses particulares. Asimismo, reiteró que el retraso en la firma de la minuta es responsabilidad del dirigente del Sindicato de los Tres Poderes.