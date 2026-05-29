RECONOCE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR ACCESO NO AUTORIZADO A INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ES NUESTRA

-NIEGA HACKEO O VULNERACIÓN A LA PLATAFORMA DE LOS PROGRAMAS

A través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar y la Agencia de Transformación Digital reconocieron un acceso no autorizado a información relacionada con algunos comités escolares del programa La Escuela es Nuestra.

Mientras reportes periodísticos advierten sobre una posible exposición de datos sensibles de beneficiarios, las autoridades señalaron que se trató del uso de credenciales y contraseñas comprometidas, y no de un hackeo o una vulneración a la plataforma de los programas.

Asimismo, aseguraron que las cuentas involucradas ya fueron bloqueadas, que se activaron protocolos de seguridad para atender el incidente y que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar en el monitoreo, revisión integral del sistema e implementación de nuevos controles para fortalecer la seguridad.