GANADEROS DE ALFREDO V. BONFIL RECIBEN DE LA ALCALDÍA DE CAMPECHE SUS CERTIFICADOS

Un total de 30 productores de la comunidad de Alfredo V. Bonfil recibieron la actualización de sus Certificados de Hierros Ganaderos, documento indispensable para acreditar la propiedad de sus animales y cumplir con las disposiciones legales que regulan la actividad pecuaria en el municipio de Campeche.

La entrega fue encabezada por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, quien destacó la importancia de mantener vigente este registro, ya que además de otorgar certeza jurídica sobre la propiedad del ganado, permite a los productores acceder a diversos trámites relacionados con su actividad económica.

Durante el evento, se resaltó que la regularización de estos registros también contribuye a reducir conflictos relacionados con la posesión del ganado y fortalece los mecanismos de control en una actividad que representa una fuente importante de ingresos para numerosas familias del sector rural.

Las autoridades municipales señalaron que, en los últimos años, el trámite ha sido acercado directamente a las comunidades para evitar que los productores tengan que trasladarse a la cabecera municipal, una medida que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación.