AFIRMA LA MINISTRA LENIA BATRES QUE NO SE NECESITA CARRERA JUDICIAL

-“Una investigación de N+ revelaba que era la ministra menos productiva de la nueva Corte”: Juan Ortiz

Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, “es mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitamos carrera judicial, pues terminamos la anterior corte siendo la ponencia de su servidora con el mayor rendimiento del último año”.

Y continuó: “Somos 9 ministros que no pasamos por una carrera judicial, por supuesto que eso no implica que no debamos tener conocimiento jurídico, tenemos una amplísima experiencia de más de 30 años en el ejercicio del derecho, en la academia, en el litigio, en la administración pública y en el Congreso de la Unión”.

Sobre lo anterior, el analista político Juan Ortiz expuso: “Recuerdo una investigación de N+ que revelaba que era la ministra menos productiva de la nueva Corte. ¿Sorpresa?”.