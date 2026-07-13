lunes, julio 13, 2026
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SUJETO INCENDIA VIVIENDA, AMENAZA A VECINOS Y AGREDE A BOMBEROS EN SANTA ANA

San Francisco de Campeche.- Un sujeto presuntamente bajo los efectos de alguna droga incendió la casa de su vecina, ubicada en la primera privada de la calle Querétaro, en el barrio de Santa Ana, donde las pérdidas fueron totales.

Tras regresar al lugar, amenazó a vecinos y agredió a bomberos, para después atrincherarse en su vivienda. Los habitantes ingresaron, lo sacaron y lo entregaron a elementos de la Policía Estatal.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público por daños en propiedad ajena, amenazas, ultrajes a la autoridad y lo que resulte.

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