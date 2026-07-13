CODESVI CONSTRUIRÁ, TRAS EXIGENCIA DEL AYUNTAMIENTO, MURO DE CONTENCIÓN EN “EL TAMARINDO”

La directora de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Elvira de la Peña Abreu, informó que construirá el muro de contención solicitado por el Ayuntamiento de Campeche para proteger a vecinos de 4 viviendas que reportaron inundaciones en sus casas por las obras en el fraccionamiento “El Tamarindo”, que espera estén listas en diciembre.

Todo eso lo vamos a solucionar, prometió, y anunció que la gobernadora Layda Sansores dio luz verde para solventar el muro, para lo cual hay que hacer un trámite, pero a partir de hoy entran los trabajadores para iniciar esa obra y evitar que el agua caiga en esas 4 casas.

Campeche, expresó de la Peña Abreu, estuvo parado 3 meses, eso sí nos retrasó mucho, pero se interpuso un procedimiento contencioso administrativo y quitaron los sellos para reanudar los trabajos, y al día siguiente hubo recorrido con los constructores para ver cómo estaba, “porque a la hora de que los sacan, pues ya no les permiten hacer nada, y en los segundos pisos algunos bloques se cayeron, como ya no los dejaron terminar de fijar todo, pero ya checamos en qué condiciones lo encontramos después de 3 meses”.