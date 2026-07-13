DEL 14 AL 31 DE ESTE MES DE JULIO SERÁN LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, ANUNCIAN

El rector del Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, presbítero Francisco Verdejo Aguilera, dio a conocer el programa de actividades religiosas que se desarrollarán del 14 al 31 de julio en honor a la patrona carmelita, destacando que este año se conmemorarán 4 aniversarios de relevancia para la comunidad católica.

El primer día a las 19:00 horas, será la conmemoración de un aniversario más de la proclamación de la Virgen del Carmen como patrona.

El 15 de julio a las 21:00 horas, se celebrará la Misa de Gallo y Mañanitas a la Virgen del Carmen, que será presidida por el obispo de la Diócesis de Campeche, José Alberto González Juárez.

Al otro día, habrá misas durante todo el día, desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, y durante esa jornada se conmemorarán 4 acontecimientos históricos: los 70 años de la Coronación Pontificia de la Virgen del Carmen y del primer paseo de la imagen por las aguas de la isla, y los 170 años de la construcción del templo y de la erección de la primera sede parroquial de Carmen.

La celebración será a las 18:00 horas y será encabezada por el obispo González Juárez, con la participación del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán, Mario Medina, quien además oficiará la misa de las 10:00 de la mañana del 17 de julio.

El domingo 19 de julio, a las 9:00 horas, se realizará el Paseo de la Virgen por el Mar. La imagen saldrá del santuario rumbo al Muelle Fiscal, donde habrá misa a las 10:00 horas antes de iniciar la procesión marítima por la Bahía, para luego regresar al santuario.

El domingo 26 de julio a las 8:00 de la mañana, será la procesión por las principales calles de la Isla, iniciando con misa en la explanada del santuario presidida por el obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz, José Canto Sosa. El recorrido retomará parte del trayecto histórico que antiguamente seguía la imagen por las calles de la ciudad.

Finalmente, el 31 de julio a las 7 de la noche, la imagen de la Virgen del Carmen será colocada de nuevo en su altar, para concluir las festividades en su honor.