Durante la madrugada del domingo 12 de julio, un predio ubicado en la calle 23 entre 18 y 20 del barrio Benito Juárez, en Pomuch, Hecelchakán, fue b∂l£∂dø con cerca de 30 disparos, sin que se registraran personas lesionadas, fallecidas o detenidas.

Se estima que los agresores fueron más de dos, quienes utilizaron armas de fuego calibre .22 y nueve milímetros. La Policía Municipal encontró 27 casquillos percutidos en el lugar, mientras que los impactos quedaron visibles en el portón, barda y fachada de la vivienda. El propietario rechazó la intervención inmediata de la autoridad y señaló que acudiría más tarde ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para interponer formal querella.

El ∂t∂qu£ se suma a un incremento de la v!øl£nc!∂ durante la semana del miércoles 8 al domingo 12 de julio, en la que se reportaron al menos cuatro predios y una motocicleta b∂l£adøs en Champotón, Ciudad del Carmen, Campeche y Hecelchakán. Además, en Sabancuy, Carmen, un mototaxista fue ejecutado, y en Candelaria dos hermanos fueron ∂s£sin∂døs presuntamente por un conflicto de terrenos.