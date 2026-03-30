QUEMAN CAMIONETA DE LA DIRECTORA DE REGULACIÓN COMERCIAL; DOS PERSONAS EN MOTO HABRÍAN SIDO LAS RESPONSABLES

-Segundo atentado en menos de 4 meses contra funcionario cercano al alcalde Pablo

Ciudad del Carmen.- Una camioneta particular propiedad de la directora de Regulación Comercial y Reglamentaria, Míriam Bernal Colomé, fue incendiada en la calle San Gabriel Sur, en la colonia San Miguel, lo que movilizó a cuerpos de emergencia. Una versión extraoficial indica que dos personas a bordo de una moto fueron las responsables.

Es el segundo atentado contra un funcionario clave y cercano al edil Pablo Gutiérrez Lazarus con atribuciones recaudatorias sobre ciudadanos y comerciantes, pues el viernes 5 de diciembre de 2024 a las 11 de la noche, la camioneta GMC Denali del año del director de Desarrollo Urbano, Eli Emmanuel García Basto, terminó quemada en su interior cuando estaba estacionada en la avenida “10 de Julio”.

En el caso de Bernal Colomé, de acuerdo con el reporte se trató de un vehículo incendiado que, al arribo de los elementos, estaba parcialmente controlado, específicamente en la cabina de la unidad. Ocurrió la madrugada de hoy lunes.

Personal de Protección Civil sofocó las llamas con un extintor de polvo químico seco (PQS), evitando que el fuego se propagara al resto del vehículo o a zonas cercanas.

Posteriormente, los elementos realizaron una inspección en el área para descartar riesgos adicionales y prevenir cualquier posible reactivación del fuego, además de emitir recomendaciones al propietario respecto a los daños ocasionados.

Al lugar acudió la unidad UCI-02 para la atención del incidente. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.