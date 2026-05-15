DESTAPAN RED DE CORRUPCIÓN Y AMENAZAS DE MUERTE EN PEMEX

-“ES UNA DELINCUENCIA ORGANIZADA”: JAVIER BELLO

Ciudad del Carmen.- Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana A.C., dio a conocer públicamente denuncias de trabajadores petroleros, quienes acusan presuntos actos de corrupción, los que llamó “delincuencia organizada”, al interior del área de Perforación, Recursos Humanos y capacitación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Carmen, por lo cual algunos han recibido amenazas de muerte.

De acuerdo con el señalamiento, existiría una supuesta red de corrupción relacionada con la venta de fichas y plazas laborales, en la que presuntamente estarían involucrados funcionarios del área de recursos humanos, capacitación y otros servidores públicos de la empresa productiva del Estado.

El denunciante aseguró que los trabajadores afectados ya interpusieron denuncias formales ante el área de Quejas y Denuncias de Responsabilidades del Servidor Público, a cargo de Leticia Valladares, y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, donde les indicaron que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum no habrá tolerancia a la corrupción, y precisó que las denuncias fueron presentadas desde el pasado 4 de mayo y que incluso ya cuentan con acuse de recibido por parte de las autoridades correspondientes.

Asimismo, indicó que una comisión de trabajadores viajó a la Ciudad de México y posteriormente a San Francisco de Campeche para intentar entregar personalmente la denuncia durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, donde supervisaría obras y actividades relacionadas con el denominado “Plan Campeche”.

Bello Ávila afirmó que existen más de 10 funcionarios presuntamente involucrados en estas irregularidades, y reveló que algunos trabajadores han denunciado también e intimidaciones para evitar que continúen señalando los hechos.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos y las autoridades mencionadas no han emitido postura oficial sobre estas acusaciones.