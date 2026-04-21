INTENTO DE ROBO EN COLONIA BURÓCRATAS ES FRUSTRADO POR PRESENCIA DE TESTIGOS

Un intento de robo se registró la mañana de este martes en la colonia Burócratas, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta trató de abrir un vehículo estacionado sobre la calle 54, entre 33 y 33A.

De acuerdo con los reportes, el individuo descendió de la unidad y utilizó un desarmador para forzar el automóvil con la intención de sustraer la batería. La presencia de peatones en la zona impidió que lograra su objetivo.

Testigos indicaron que el presunto responsable contaba con el apoyo de otro sujeto que vigilaba el área, quien le alertó sobre la llegada de más personas, lo que provocó su huida inmediata en sentido contrario. La propietaria del vehículo fue notificada por un ciudadano y posteriormente confirmó lo ocurrido a través de cámaras de videovigilancia cercanas. No se reportaron daños materiales ni robo consumado.