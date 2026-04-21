ZARIGÜEYA  Y SUS CRÍAS SON RESCATADAS TRAS SOBREVIVIR A UN INCENDIO EN TERRENO

Luego de que un fuerte incendio arrasó por completo un terreno en la zona del malecón de Champotón, una zarigüeya logró sobrevivir junto con sus dos crías, la cual presentaba quemaduras visibles en sus patas y cola; no obstante, logró mantenerse con vida, destacando su instinto materno, aunque se cree que las demás murieron en el siniestro.

Durante las labores para sofocar el fuego, personal en el lugar observó cómo el ejemplar intentaba desplazarse sobre la maleza aún caliente, por lo que fue rescatado por el personal de Protección Civil, donde permanecerá bajo resguardo para hidratarse y posteriormente será canalizado a las autoridades ambientales correspondientes para su valoración.

El incendio fue controlado en su totalidad y, de acuerdo con el reporte, se originó cuando personas quemaban basura, lo que provocó que el fuego se saliera de control.