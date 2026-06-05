EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 05 DE JUNIO DE 2026

DESPLAZAN A PUEBLOS MAYAS EN CALAKMUL Y CHICHÉN ITZÁ.

Al inaugurar la feria turística K’’iiwik, junto con los corruptos gobernadores de Campeche y Quintana Roo, Joaquin Díaz Mena explicó que el proyecto de su gobierno se denomina Renacimiento Maya porque la cultura no sólo debe ser recordada por sus monumentos, sino también por la dignidad y el bienestar de los pueblos herederos de ese legado. Suena bien, pero ¿por qué no lo hace?

El cínico y corrupto gobernante yucateco ha tratado de desalojar a los artesanos de Chichén Itzá desde que inició su improductivo gobierno, para que empresarios foráneos hagan de ese espacio un centro comercial. Para ello, los engañó con el pretexto de que era algo temporal para hacer obras que los beneficiarán a todos, sin embargo, hoy busca sacarlos de esos espacios. ¿Así es como llevará dignidad y bienestar a los pueblos herederos del legado maya? ¡Qué desfachatez!

Parece que el Huacho quiere crear un monopolio comercial en Chichén Itzá como el que Layda Sansores concedió a la Sedena en Calakmul, donde hoteleros, artesanos, prestadores de servicios y demás herederos del legado maya han visto quebrada su economía gracias al monopolio hotelero y turístico que tiene el Ejército Nacional en esa zona arqueológica. ¿Primero el pueblo? ¡Mis polainas!

LAYDA SANSORES QUIERE IMPUNIDAD Y SEGUIR MANDANDO.

La periodista Lilia Arellano, en su comentario “De los pasillos”, adelanta que “la pelirroja gobernadora de Campeche ha decidido hacer cambios en su gabinete. Layda Sansores lo que está preparando es su salida y buscando apoyos para lograr encumbrar a quien ha elegido como su sucesor y así evitar le hagan auditorías al manejo de recursos públicos cuyas aplicaciones abultan su patrimonio familiar”.

En resumen, quiere impunidad, pues de los más de 130 mil millones de pesos que ha recibido su administración no se ve ninguna obra que justifique las erogaciones y se desconoce el paradero del presupuesto campechano. ¿Dónde está? Sólo Layda Sansores sabe, y por eso incrustó a su sirviente consejero jurídico al frente del Tribunal Superior de Justicia y busca que quien sea su sucesor mantenga a su mismo gabinete para que le cuiden la espalda.

Bien dicen que quien nada debe, nada teme. Y los Sansores han afectado muchos intereses, arruinado a muchas familias y sembrado odio entre los campechanos. Hoy, a 467 días de dejar el cuarto piso, se empiezan a sentir vulnerables y buscan dejar a quien les garantice impunidad. Así de simple. Para ello deberán dejar a un sucesor sumiso, obediente y bruto. ¿Quién reunirá tales características?