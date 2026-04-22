EN ANÁLISIS QUITAR EL TRANSBORDO DEL KO’OX PARA EVITAR GASTO DE HASTA 18 PESOS: ZUBIETA

ANTE PROTESTAS VECINALES, REVELA QUE COLECTIVOS OPERARÍAN EN ZONAS DONDE NO PUEDEN INGRESAR LOS CAMIONES

San Francisco de Campeche, Campeche.- Ante las quejas y manifestaciones vecinales, el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, informó que se mantiene en análisis la posibilidad de eliminar el cobro del transbordo en el Ko’ox, para reducir la carga económica a los usuarios.

Explicó que se estudia que el beneficio no sólo aplique en ciertas zonas, sino en todo el Estado, y detalló que el proyecto forma parte de un análisis integral de movilidad que contempla la participación de distintos tipos de transporte, incluyendo unidades colectivas que podrían operar en áreas donde no pueden ingresar vehículos de mayor tamaño.

Zubieta Marco aclaró que este planteamiento no implica la incorporación de nuevas empresas, sino que se considera a las actuales concesionarias que ya operan rutas y que, por derecho y experiencia, podrían participar en la cobertura de zonas donde el servicio aún es limitado.

En cuanto a las tarifas, señaló que el incremento en el servicio de combis en zonas no cuenta con autorización oficial, aunque reconoció que este tema también forma parte del análisis para definir costos adecuados, considerando factores como la renovación de unidades.

Indicó que históricamente las tarifas del transporte público y de las colectivas han evolucionado de manera paralela, por lo cual se revisa este comportamiento para establecer un esquema más justo dentro del nuevo sistema integral.