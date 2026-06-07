EXPEDIENTE | LLUEVEN PAYASOS TRAS LOS FUERTES AGUACEROS

De antología resultaron los videos que los “community managers” Esteban Hinojosa Rebolledo, Liz Hernández Romero y Anuar Dáger Granja subieron a sus redes sociales, disfrazados de rescatistas y simulando que acudieron a Pich y a Bonfil a auxiliar a la población damnificada tras los fuertes aguaceros del pasado fin de semana.

Lo único que lograron los geniales asesores en marketing político de esos cínicos personajes públicos, es dejarlos en ridículo: evidenciaron que el aspirante a stripper, Esteban Hinojosa, sólo sabe agarrar el mango de la pala, más no usarla, y que desconoce el ‘código de vestimenta’ tras una inundación —llegó con zapatos de charol y outfit dominguero—, mientras que el secretario de Protección Civil Anuar Dáger, no tiene idea de cómo se limpia una alcantarilla.

De la secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero no se puede esperar más. Sin estudios que la respalden, no le queda otra alternativa que hacer lo que le digan que haga, decir lo que le ordenan que repita, y posar para las fotos como le sugieren sus “asesores de imagen”.

Eso sí, hicieron el ridículo a más no poder, porque eso hay que admitir que les sale muy bien. Hinojosa Rebolledo trató de justificar su torpe manejo de la pala asegurando que lo hizo a propósito para que así se difundiera masivamente en redes sociales y la gente lo conociera, pero no se lo creyó ni su abuelita.

El que no pudo justificar su torpeza fue Anuar Dáger, quien, en su calidad de secretario de Protección Civil, constató en vivo y en directo que toda la basura informativa que difunde el Gobierno del Estado, en el sentido de que han dotado de equipos y herramientas al personal de esta dependencia para atender las inundaciones, es pura mentira. El funcionario no tenía rastrillos para limpiar alcantarillas, por lo que sus esfuerzos causaron que el problema empeorara.

Lo que debería explicar el excargamaletas de Raúl Pozos, luego de tomar un curso intensivo de cómo limpiar alcantarillas, es qué se ha hecho con todo el presupuesto destinado a la adquisición de equipos y herramientas para el personal que de verdad acude a auxiliar a la población en zonas afectadas por desastres naturales. ¿Quién se quedó con el dinero y con los equipos?

Lo preocupante de la supuesta ayuda que enviada a Bonfil y a Pich, es la manipulación político-partidista-electorera que le impusieron, así como la conducta sectaria que una vez más asumieron, porque ninguno de los funcionarios enviados a las zonas afectadas se coordinó con el presidente de la Junta Municipal, Luis Armando García Salazar, sino con el presidente de la asociación ganadera de esa comunidad, Armando Morales. ¿La razón? Sencilla, porque la autoridad que gobierna esa zona es de extracción mocista.

Por eso vimos a la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Roxana Rivera Peña, y al titular de Obras Públicas, Bernard Rehn, difundiendo sus videos en compañía de Armando Morales. Presumieron el trabajo de los tractores y demás maquinaria que ahora sí llegó a la comunidad, y de paso promovieron a quien proyectan impulsar como candidato a la presidencia de esa Junta Municipal. ¿Es o no una perversidad política utilizar la desgracia de una comunidad con fines electoreros? En verdad que no tienen vergüenza.

Por lo que toca a la ausencia de la gobernadora Layda Sansores en Pich y Bonfil, que fueron las comunidades más afectadas por el escurrimiento del agua que trajeron las fuertes lluvias, hay que decir que no fue novedosa ni causó extrañeza.

Por un lado, se entiende que tenga que cuidarse, pues lleva más de tres semanas con un catarro sin que se le observe síntomas de mejoría, y por otra parte, debemos recordar que la obligaron a “trabajar” el pasado domingo con el mitin de apoyo a Claudia Sheinbaum, por lo que se tomó su descanso obligatorio, valiéndole un soberano cacahuate la suerte de bonfileños y pichuleños.

No queremos imaginar qué pasará con el Estado si nos toca la mala suerte de que un huracán nos golpee y afecte vastas zonas del Estado. Con un secretario de Protección Civil que no sabe limpiar alcantarillas, un secretario de Obras Públicas que no habla español, un secretario del Bienestar que tampoco sabe usar una pala, una secretaria de Gobierno que salió buena para tomarse fotos, pero muy mala para dar resultados, y una gobernadora que está ausente todo el tiempo.

Debe reconocerse en cambio, la participación del personal de Protección Civil Municipal, del Ejército, la Armada y la Policía asignada a las zonas afectadas. Trabajaron toda la noche apoyando en la evacuación de las viviendas donde el agua subió de nivel, incluso movilizaron mascotas y animales domésticos, además que habilitaron refugios temporales, dotándolos de colchonetas y alimentos, para que los damnificados fueran atendidos.

Se espera que tengamos una atípica temporada de precipitaciones pluviales, por lo que lo deseable es que las autoridades estatales se pongan las pilas, se preparen para atender posibles afectaciones, doten de herramientas y equipos a sus trabajadores, trabajen sin distinciones partidistas y sobre todo, que eviten hacer payasadas que en nada ayudan a las comunidades que enfrentan algún desastre natural.

Si quieren hacer payasadas, mejor que acudan al martes de jaguar, el circo que cada vez tiene más animales.