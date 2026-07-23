CAMPECHE PRESENTA A LOS SOBERANOS QUE ENCABEZARÁN LAS FIESTAS TRADICIONALES Y EL CARNAVAL 2027

San Francisco de Campeche.- La alcaldía de Campeche presentó oficialmente a las reinas, reyes y soberanos que encabezarán las principales Fiestas Tradicionales del Municipio de Campeche, entre ellas las ferias de San Román, San Francisco y el Carnaval de Campeche 2027.

Para la Feria de San Román 2026 fueron presentadas Karla Dianela Montero Castilla como Reina de la Feria y la niña Geraldina Cisneros Azar como Chiquitita San Román. En la Feria de San Francisco 2026, la soberana será Michelle García Soriano, mientras que Aurora Valentina Carrillo Tun fue presentada como Linda Sanfrancisqueña.

También fueron dadas a conocer las representantes municipales Aria Faudoa Sierra como Linda Campechanita y Valeria Baroni Navarrete como Linda Campechana Municipal.

Durante el evento se presentaron además a los soberanos del Carnaval de Campeche 2027, que se celebrará del 28 de enero al 9 de febrero del próximo año. Los reyes infantiles serán Arantxa Daniela Escalante Trejo y Raúl Humberto Castañeda Oropeza; los Reyes del Carnaval serán Cinthya Guadalupe Rodríguez Poot y Fernando Pérez R. de la Gala, mientras que Lorena Elizelly Ferráez fue presentada como Reina LGBTIQ+.

La presentación estuvo encabezada por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, acompañada por autoridades municipales y representantes de las festividades religiosas de San Román y San Franscico.