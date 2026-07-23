EL CASO YAHARI SACUDE A CAMPECHE; DEL ACTIVISMO PARA EXIGIR JUSTICIA A DESAPARECIDOS Y CUESTIONAR AL PODER, A LA CÁRCEL

CIRCULA EN REDES: La activista campechana Yahari Brito Brito se convirtió en una de las voces más visibles y persistentes en la defensa de las familias de personas desaparecidas en Campeche, al organizar protestas para exigir justicia, mayor atención a esta crisis y cuestionar al poder, pero hoy está encarcelada en medio de denuncias de su equipo jurídico de que la acusación en su contra de “∆gred¡r a mujeres policías” carece de pruebas suficientes.

El 20 de septiembre de 2025, Brito protestó frente a la presidenta de México para denunciar las desapariciones en el país y en Campeche**, luego** la gobernadora Layda Sansores la señaló durante un Martes del Jaguar, donde afirmó que había una carpeta de investigación en su contra, y advirtió que no se permitirían nuevas movilizaciones.

Meses después, el 8 de marzo, al finalizar la marcha por el Día Internacional de la Mujer, Yahari Brito fue detenida dentro de una sucursal Oxxo.

Su defensa asegura que no fue arrestada en flagrancia, sino sacada del establecimiento por policías mediante el uso de la fuerza, acusada de “∆gred¡r a mujeres policías”.

Hoy está recluida en el Cereso de San Francisco Kobén, mientras su equipo legal sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad, y denunció que se busca prolongar de manera injustificada su encarcelamiento.

El caso ha generado debate por las presuntas implicaciones políticas y por la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Campeche.

Para diversos sectores, el encarcelamiento de Yahari Brito representa un acto de p3rsecuc¡ón contra quienes denuncian la crisis de personas desaparecidas y ejercen el derecho a la protesta.

Con información de La Neta de Campeche.

Fuente: La Neta de Campeche.