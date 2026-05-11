VECINOS DE BELÉN DENUNCIAN FALLAS EN SERVICIO DE CFE.

Habitantes del Andador Guayabos, ubicado en el Fovissste Belén, denunciaron graves fallas en el servicio de energía eléctrica que los han dejado durante horas sin luz, situación que persiste con constantes bajones de energía en sus viviendas y pese a que desde la noche del domingo, reportaron la interrupción del servicio, siguen sin recibir una solución efectiva por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mencionaron que ambas cuchillas del suministro eléctrico se quemaron, pero el personal de la CFE solo reemplazó una de ellas, lo que resultó en una solución parcial que no resolvió el problema de fondo. Después de permanecer más de cuatro horas sin luz, la situación se resolvió de manera momentánea, sin embargo, durante la noche y parte del lunes, los bajones de energía continuaron afectando a los hogares.



La situación ha generado una gran preocupación entre los residentes, especialmente debido a las altas temperaturas en la zona. Además, en este andador viven varios adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren medicamentos refrigerados de forma constante, lo que se ha visto comprometido por los constantes cortes en el servicio eléctrico.



Los habitantes exigieron que personal de la CFE regrese para dar una solución definitiva a la situación, advirtiendo que el cambio de una sola cuchilla no resolverá el problema a largo plazo. Asimismo, indicaron que de ser necesario acudirán ante las oficinas de la Superintendencia para solicitar una respuesta más efectiva y garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona.