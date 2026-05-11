DENUNCIAN PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA; PACIENTE LLEVA 20 DÍAS INTERNADO Y FAMILIA EXIGE ATENCIÓN URGENTE

Familiares de Gabriel González González denunciaron presunta negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de que el paciente permaneciera hospitalizado durante varios días sin recibir un diagnóstico claro ni tratamiento adecuado. Su esposa, Rita Núñez, relató que desde su ingreso al hospital el 21 de abril, se detectaron anomalías en sus estudios, particularmente alteraciones en los glóbulos blancos, pero el personal médico minimizó la situación y le dieron de alta diciendo que “no tenía nada”.

Poco después de ser dado de alta, el estado de salud de Gabriel empeoró rápidamente, por lo que tuvo que ser reingresado al hospital, donde lleva más de 20 días de internamiento. Su esposa explicó que llegó al hospital en un estado grave, durmiendo y sin poder despertarse, y denunció que a pesar de comunicarlo a los médicos, no recibieron la atención necesaria.

La familia recurrió a estudios particulares, cuyos resultados, entregados el 9 de mayo, mostraron alteraciones en diversos parámetros médicos, entre ellos los glóbulos blancos. A pesar de entregar los resultados a los médicos del IMSS, hasta el momento no se han tomado medidas concretas para atender el caso, lo que ha generado más desesperación.

Además, los familiares señalaron que uno de los médicos ofreció consultas particulares fuera del hospital, lo que incrementó la desconfianza en el servicio. Ante la falta de respuesta, los familiares no descartan presentar una denuncia formal ante la Comisión de Arbitraje Médico, al considerar que la vida de Gabriel está en riesgo por la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado.