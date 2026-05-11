DETIENEN EN CARMEN A PRESUNTO ASESINO DE LA SINDICA JURÍDICA DE PALIZADA 

A casi seis meses del asesinato al estilo sicarial de la síndica jurídica de Palizada, Karina Aurora J.D.H. fue detenido este domingo 10 de mayo en Ciudad del Carmen, Moisés “N”, como el presunto sicario, por homicidio calificado.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jakson Villacis Rosado, detalló que se mantienen en contacto constante con los familiares de la victima, quienes colaboraron con las autoridades proporcionando información relevante para realizar cateos y avanzar en la búsqueda del imputado.



En cuanto al móvil del crimen, explicó que aún se está investigando, pero se sabe que la víctima era una persona muy querida en la comunidad y que ayudaba a muchas personas. Añadió que la victima podría haber sido incomodada por ciertos temas, lo cual está siendo analizado por los investigadores.

Villacis Rosado aseguró que un comandante está trabajando exclusivamente con los familiares, atendiendo el caso y coordinando los esfuerzos para esclarecer los hechos lo más pronto posible.

La profesora fue abatida a balazos la tarde del lunes 17 de noviembre del 2025, cuando conducía su camioneta cerca de su domicilio, en la calle Morelos de Palizada; un día después de su ejecucion fue ubicada la motocicleta en la que presuntamente huyó el homicidia.